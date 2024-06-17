«Посадил бы в клетку»: украинский шеф-повар раскрыл потаенную фантазию Шеф-повар Клопотенко признался, что хотел бы кормить девушку в клетке

Фото: Соцсети

Евгений Клопотенко

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в интервью Факты-ICTV заявил, что хотел бы украсть девушку и посадить ее в клетку. По его словам, он бы кормил ее и смотрел, как она себя ведет. Как признался Клопотенко, в этом заключается его мечта.

Я говорю тебе — я бы взял какую-то девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она себя ведет, — это мечта, — заявил шеф-повар.

Клопотенко пообещал, что не будет этого делать, поскольку это было бы социально недопустимо. Однако он отметил, что искренне хотел бы этого.

Ранее известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи попал в аварию. По его словам, в тот момент он ехал на велосипеде. Рамзи отметил, что его жизнь спас шлем. Шеф-повару удалось избежать каких-либо переломов или серьезных травм, однако он признался, что стал похож на «фиолетовую картошку».

До этого суд взыскал 664 тысячи рублей с компании российского шеф-повара Константина Ивлева за парад еды «Да, шеф» в Екатеринбурге. Свердловская компания «Граффин-Эвент», выступившая организатором гастрофестиваля, смогла доказать, что телеведущий не доплатил фирме за оказанные услуги.