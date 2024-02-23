Названо число жертв в охваченной огнем многоэтажке в Валенсии Четыре человека погибли в пожаре в многоэтажном доме в Валенсии

Фото: Eduardo Manzana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валенсия, Испания

Четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы. Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку.

Еще 20 жильцов пропали без вести. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, спасатели не исключают возможного обрушения. В местных СМИ пожар назвали самым худшим в истории города.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что сотрудники служб начали тушить вспыхнувшую постройку еще затемно.

Накануне сообщалось, что на место происшествия отправили десять пожарных бригад. Внутри дома все еще остаются люди, ночью из здания доносились крики.

Ранее полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй ребенок, его удалось спасти. Кроме того, мужчина погиб в результате «тихого» пожара в доме на улице Карамзина в Москве. Сосед погибшего вызвал пожарных после того, как в его квартире нагрелись стены.

До этого два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоэтажке на севере столицы. Причиной возгорания в одной из квартир на 20-м этаже стало воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки. Жители столицы задохнулись в едком дыму, пострадавшего госпитализировали.