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Европа

Португалия решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

23:59, 15 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca решили власти Португалии.

Как сообщает издание Publico, решение принято в связи с сообщениями о гибели граждан после вакцинации данным препаратом из-за образования тромбов.

Помимо Португалии, о решении приостановить использование вакцины от AstraZeneca заявили Германия. Испания, Италия, Франция и ещё ряд стран.

При этом, ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, подчеркнув, что её преимущества в борьбе с коронавирусом априори перевешивают возможные риски. 

В свою очередь, в самой компании выпустили заявление, в котором заверили общественность в безопасности своего препарата. Отмечалось, что приведённые данные основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, прошедших вакцинацию в Евросоюзе и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca приняли власти Словении. Об этом заявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

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