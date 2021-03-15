Португалия решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca решили власти Португалии.
Как сообщает издание Publico,
Помимо Португалии, о решении приостановить использование вакцины от AstraZeneca заявили Германия. Испания, Италия, Франция и ещё ряд стран.
При этом, ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, подчеркнув, что её преимущества в борьбе с коронавирусом априори перевешивают возможные риски.
В свою очередь, в самой компании выпустили заявление, в котором заверили общественность в безопасности своего препарата. Отмечалось, что приведённые данные основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, прошедших вакцинацию в Евросоюзе и Великобритании.
Ранее NEWS.ru писал, что решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca приняли власти Словении. Об этом заявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.