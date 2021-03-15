Португалия решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/7e6b6ba6-85b5-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca решили власти Португалии.

Как сообщает издание Publico, решение принято в связи с сообщениями о гибели граждан после вакцинации данным препаратом из-за образования тромбов.

Помимо Португалии, о решении приостановить использование вакцины от AstraZeneca заявили Германия. Испания, Италия, Франция и ещё ряд стран.

При этом, ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, подчеркнув, что её преимущества в борьбе с коронавирусом априори перевешивают возможные риски.

В свою очередь, в самой компании выпустили заявление, в котором заверили общественность в безопасности своего препарата. Отмечалось, что приведённые данные основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, прошедших вакцинацию в Евросоюзе и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca приняли власти Словении. Об этом заявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.