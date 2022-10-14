Португалия отправит Украине российские вертолеты Минобороны Португалии отправит Украине пожарные вертолеты российского производства

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Португалия направит Украине пожарные вертолеты, которые были разработаны в российском конструкторском бюро «Камов». Об этом сообщила министр обороны страны Элена Каррейрас. Она отметила, что шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен. Слова министра приводит газета Diário de Notícias

По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов «Камов», которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, — сказала министр.

Она пояснила, что у вертолетов отсутствуют сертификаты летной пригодности и Португалия на сможет их отремонтировать.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, это решение может привести к катастрофическим последствиям для Европы и способно расширить зону военного конфликта и привести к прямому столкновению Москвы и Альянса. Дипломат также указал на юридическую ничтожность заявлений Запада о поставках вооружений Украине в рамках ее права на самооборону.