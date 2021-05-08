Портрет деда Зеленского пронесли в «Бессмертном полку» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3d7932ac-b0a9-11eb-831e-96000091f725_660.jpg Киев, Украина Фото: РИА Новости

Публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда действующего украинского президента Владимира Зеленского, передаёт РИА Новости.

[Портрет] Зеленского [Семёна] — дедушки президента Украины [Владимира Зеленского]. Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева, — рассказала Монтян.

29 апреля сообщалось, что в центре Киева состоялся первый марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около 100 человек. До этого подобные акции проводились во Львове, где 28 апреля 1943 года и появилась дивизия. Её бойцы совершили военные преступления против гражданского населения, например, приняли участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибли свыше 500 человек. Войска СС, в состав которых входила «Галичина», Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.

Кроме того, 9 мая в Пекине и Шанхае открылась выставка исторических снимков, рассказывающих о ключевых событиях Великой Отечественной войны, а в соцсетях опубликованы кадры, где люди собрались на центральной площади Пекинского выставочного центра с портретами героев. Мероприятие собрало около 350 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что города восточной части страны должны отмечать две победоносные даты — не только День победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Победы.