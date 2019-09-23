https://static.news.ru/photo/26e101a0-ddfb-11e9-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко.

Таким образом он прокомментировал заявление министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля о том, что Киев допускает возможность импорта газа из РФ.

Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано, — цитирует Порошенко RT .

Ранее News.ru писал, что точные объёмы поставок газа и другие подробности возможного договора пока неизвестны.