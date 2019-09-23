Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко.
Таким образом он прокомментировал заявление министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля о том, что Киев допускает возможность импорта газа из РФ.
Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано, — цитирует Порошенко
RT.
Ранее News.ru писал, что точные объёмы поставок газа и другие подробности возможного договора пока неизвестны.