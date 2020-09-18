Порошенко заявил, что на него возбуждён «мировой рекорд» уголовных дел

https://static.news.ru/photo/f1fe9848-fa79-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что правоохранители в стране поставили рекорд Гиннеса, заведя на него 58 уголовных дел, больше, чем на кого бы то ни было в мире.

По словам политика, у властей государства нет денег на армию. Однако финансы есть на следственные органы. Как сказал Порошенко, правительство их «любит». Экс-президент считает, что эта «любовь», которая проявляется в росте на 40% на Госбюро расследований, как раз связана с возбуждением на него 58 уголовных дел. Из-за этих действия, заявил политик, подрывается авторитет Украины в международных судах.

Также он отметил, что президент Владимир Зеленский увеличивает финансирование силовиков, задачей которых является преследование оппозиции, патриотов и волонтёров.

Вынуждены признать, эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны, — цитирует бывшего главу государства РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, новые уголовные дела дают Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности. Об этом заявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Венедиктова добавила, что 17 дел, в которых фигурирует Порошенко, были возбуждены бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и четыре ею. При этом она затруднилась сказать, сколько дел конкретно находятся в производстве, поскольку часть из них была прекращена.