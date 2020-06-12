Порошенко вспомнил русский язык

https://static.news.ru/photo/237ab68e-ad10-11ea-9d26-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/GlobalLookPress

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко, который активно выступал за ликвидацию русского языка на Украине, неожиданно перешёл с украинского языка на русский в здании Генпрокуратуры страны.

Вместе с группой поддержки [Пётр Порошенко] вломился в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и пытался (по её словам) оказать на неё давление <...> высказывая генпрокурору своё недовольство, Порошенко вначале перешёл на суржик, а затем и на чистейший русский язык. Даже жаль, что генпрокурор не догадалась его одёрнуть: «Українською, будь ласка!», — сообщили на портале «Взгляд.ru».

Как отмечает автор материала, бывший президент Украины перешёл на русский язык либо потому что сильно перенервничал, либо в деле, по которому ему предъявляют обвинение, «действительно есть за что зацепиться».

На портале уточняют, что во времена, когда Пётр Порошенко был президентом, был принят ряд законов о ликвидации всех языков в стране, кроме украинского.

Например, были установлены квоты на программы радио и ТВ на украинском языке (90% эфира), отменён закон Кивалова — Колесниченко, исключено обучение на любых языках, кроме украинского, и принят закон о государственном статусе украинского языка.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую Генеральную прокуратуру страны. Порошенко обвиняет Венедиктову в бездействии по делу о контрабанде картин.