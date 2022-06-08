Порошенко вернулся на Украину Страна: Порошенко вернулся на Украину

Фото: vk.com/poroshenko.petro

Петр Порошенко

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко вернулся на родину, сообщается в Telegram-канале Страна.ua. По данным издания, сейчас политика находится во Львове, судя по опубликованному видео, на похоронах бойца ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады.

Порошенко уже во Львове. На похоронах Алексея Портмана, бойца 80-й десантно-штурмовой бригады, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад Порошенко удалось с третьей попытки уехать с Украины для участия во встрече членов Европейской народной партии в Нидерландах.

В конце мая Порошенко дважды пытался выехать за границу с Украины. Машину бывшего президента страны не пропускали сотрудники патрульной службы на КПП «Рава-Русская», якобы из-за поддельного или отмененного распоряжения парламента на выезд.

Командировка закончилась еще 2 июня, но Порошенко возвращаться не спешил — на днях его заметили в Лондоне. В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как бывший украинский лидер прогуливается по улицам британской столицы в сопровождении неизвестной девушки. Позже его так же заметили гуляющим по курортному Сопоту в Польше.

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru рекомендовал не воспринимать выезд Порошенко за границу как побег. По словам эксперта, никакого преследования экс-президента не ведется, так как он не является приверженцем «левых идей». На Украине экс-президент является фигурантом уголовного дела об «угольной госизмене».