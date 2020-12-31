Порошенко увидел риски в использовании на Украине российской вакцины

https://static.news.ru/photo/3d2f471c-4d23-11eb-9935-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Пётр Порошенко/facebook.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране будет «тянуть за собой риски».

У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру ко всем качественным производителям вакцины, кроме российских. Применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой риски, — написал в Facebook экс-глава государства.

Порошенко считает, что естественный спад коронавирусной инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля власти обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины, а в течение 2021 года необходимо вакцинировать всех украинцев.

Ранее глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана.

Депутат ранее уже не раз критиковал власти за нежелание пользоваться помощью России в ситуации, когда надо спасать жизни граждан. Медведчук напомнил, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину. Российский лидер ответил, что это может произойти, но сначала нужен официальный запрос от Киева.

Между тем на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной. Однако она пока набрала лишь 138 голосов из необходимых 25 тысяч для того, чтобы президент рассмотрел обращение.

Отношение официального Киева к российской вакцине выражал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он заявил, что «Спутник V» является «гибридным оружием Москвы против Украины», писал NEWS.ru.