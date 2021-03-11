Порошенко усомнился в родстве россиян с княгиней Ольгой

https://static.news.ru/photo/9a488de6-827a-11eb-9536-96000091f725_660.jpg Святая великая княгиня Ольга Фото: Николай Бруни/Public domain/wikipedia.org

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал княгиню Ольгу «российской правительницей и основоположницей современной России».

В рамках празднования 8 марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые «изменили мировую историю». В этот список вошла княгиня Ольга — одна из центральных женских фигур Древней Руси.

Почётно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А её мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном, — написал Пётр Порошенко 11 марта в Telegram-канале.

Экс-глава Украины призвал ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательнее проверять свои источники. По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Белоруссии, России и Украины, поэтому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей Российской Федерации». К тому же Московское княжество появилось на 300 лет позже.

Позднее на сайте ВЭВ появилась информация, что упоминание о княгине Ольге убрали из списка «из-за противоречивых исторических данных».

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