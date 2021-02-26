Порошенко: Украина делала шаг за шагом к потере Крыма

https://static.news.ru/photo/c8c9d79e-7823-11eb-be0c-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что потере Крыма предшествовал длительный исторический процесс. К утрате полуострова Киев шёл поэтапно.

Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен, — цитирует политика РИА Новости.

По словам Порошенко, после распада Советского Союза Москва начала создавать «пророссийские автономии» в бывших республиках. Киев этому процессу воспрепятствовать не мог из-за сильной зависимости от соседнего государства и ему пришлось согласиться на расположение баз ВМФ России в Симферополе.

Экс-президент добавил, что присутствие российских военных «глубоко укоренилось» в жизни крымчан, поэтому жители полуострова не увидели в них врагов во время событий 2014 года.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. По его словам, эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар, перечисляются меры по защите культуры и прав жителей полуострова. Экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления против целого народа.