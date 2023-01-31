Порошенко удивила популярность Путина на фоне западных коллег

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время встречи мировых лидеров в Нормандии 2014 года глава РФ Владимир Путин пользовался большей популярностью в сравнении с его западными коллегами. В документальном фильме BBC Putin vs the West бывший украинский глава признался, что это обстоятельство его немало удивило.

Все мировые лидеры были в Нормандии (в рамках мероприятий в честь 70-летия. — NEWS.ru) высадки союзников. И я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США (Бараку. — NEWS.ru) Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину, — отметил Порошенко.

В том же фильме говорилось, что Путин окончательно потерял доверие к Вашингтону после того, как Обама назвал Россию региональной державой.

20 января фонд «Общественное мнение» представил статистику, согласно которой большинство россиян положительно оценили работу Путина на посту президента. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.