https://static.news.ru/photo/99cb40e0-2270-11ea-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко потратило сотни тысяч долларов на заказные статьи в прессе и социальных сетях. Документы, подтверждающие это, обнаружились в кабинете экс-главы отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимира Горковенко.

В материалах, которые находятся в распоряжении издания Kyiv Post, утверждается, что администрация заказывала публикации в украинских СМИ, а также готовила для политологов заказные комментарии.

В частности, $874 тыс. наличными быть выплачены семи радиостанциям за размещение информационных сообщений во время местных выборов 2015 года.

Кроме этого, в сентябре 2015 года газета «Аргументы и Факты» должна была разместить статью политолога Александра Соколова «Как потерять Украину?» и за это получить 2100 долларов.

Из документов также следует, что команда президента спонсировала предвыборную рекламу малых партий, якобы созданных на Банковой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.