Порошенко сыграет в Навального

Бывают же совпадения. В такой же январский день, ровно год назад, только ближе к вечеру в Москву прилетел «берлинский пациент». Трудно сказать, специально ли и Пётр Порошенко так по дате подгадал своё возвращение, чтобы вызвать у европейской общественности некие ассоциации с Алексеем Навальным. Или нашим постсоветским политикам психологически проще возвращаться уже после всех возможных новогодних праздников. Но факт остаётся фактом. 17 января просто становится какой-то сакральной датой для оппозиционеров, балансирующих на грани серьёзных обвинений.

Понятно, что приземление Петра Порошенко в аэропорту Жуляны — это старт многоходового шоу, в результате которого президент Владимир Зеленский либо окончательно проиграет, как политическая фигура и претендент на второй президентский мандат, либо добьётся цели, которая была ярко обозначена ещё во время его предвыборной кампании.

Собственно, своё президентское пришествие Зеленский, а, точнее, персонаж сериала «Слуга народа», начал с публичных дебатов с Порошенко на стадионе. Когда он хорошо поставленным голосом объявил своему оппоненту: «Я — ваш приговор!» Мизансцена тогда удалась. Вот только очень скоро выяснилось, что посадить Петра руки у нового главы Незалежной коротки. Вернее, ему их сходу укоротили кураторы из вашингтонского обкома, в планы которых не входила окончательная компрометация «запасного игрока».

Petro Poroshenko/Global Look Press

Что же изменилось с тех бурных дней? Дело не только в том, что, как считается, Зеленский переориентировался с Вашингтона на Лондон и получил некоторое пространство для своих манёвров. Скорее, просто новые выборы приближаются, личный президентский рейтинг Зеленского стремительно падает. Не помогает даже напряжение вокруг ожидаемого со дня на день нападения армады русских танков. И пришло время для разыгрывания сложных политических интриг.

Фактически разыгрывая карту государственной измены (речь идёт о санкционировании срочного завоза угля с территории неподконтрольного Киеву Донбасса), Владимир Александрович готовит такой удар дуплетом, поскольку в один узел предполагается завязать несколько персон. Самого Порошенко, который-де позволил такую «измену», спасая главную экспортную отрасль Украины —металлургию. Виктора Медведчука, который уже находится под домашним арестом и считается промосковским деятелем. Он якобы выступил посредником в такой сделке. И, что особенно примечательно, богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова, владельца шахт, заводов, телеканалов и даже футбольного клуба «Шахтёр».

Того самого Ахметова, который то ли готовил государственный переворот, то ли всё-таки не готовил. Но поскольку Зеленский как бы объявил войну олигархам, его привлечение к крупному политическому делу было бы особенно выигрышно. Но, как мы помним, объявление об угрозе госпереворота так и осталось холостым выстрелом. А тут можно все подозрения свести вместе и обобщить в суде.

Пока Порошенко демонстрирует неподдельный оптимизм и надеется легко отбиться в суде от всех обвинений и уже 24 января в Брюсселе участвовать в заседании Украина-НАТО. Впрочем, если бы он хотя бы на время очутился в СИЗО, для него это стало бы выигрышным фактором. Он приобрел бы окончательно имидж преследуемого по политическим соображениям, а Зеленскому пришлось бы отбиваться от обвинений в узурпации власти и недобросовестной конкуренции.

Похоже, главный Слуга народа все-таки упустил момент, когда на карьере Порошенко можно было бы поставить жирный крест. Злоупотребления бывшего президента уже подзабылись, а за просчеты самого Зеленского обыватель расплачивается ежедневно.