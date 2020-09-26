Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела

https://static.news.ru/photo/08cb975c-00d2-11eb-b630-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com/Global Look Press

Украинская Генпрокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении экс-главы страны Петра Порошенко после заявления юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян по факту якобы сговора политика и Министерства финансов Незалежной по поводу государственных гарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском».

Сообщаем, что на основании <...> заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по № 4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, — передаёт портал издание «Страна.ua».

По данным надзорного ведомства, Порошенко, руководя Украиной, позволил себе злоупотребить положением ради получения «неправомерной выгоды». Накануне правительство России расширило персональные санкции против Киева. В чёрный список попал и Порошенко. Против лиц, попавших под санкции, введут экономические меры.

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.

Расследования дают Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности. Об этом заявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Венедиктова добавила, что 17 дел, в которых фигурирует Порошенко, были возбуждены бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и четыре ею. При этом она затруднилась сказать, сколько дел конкретно находятся в производстве, поскольку часть из них была прекращена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Украину не ждать решения внутренних проблем извне. Заявление он сделал по итогам визита в Киев.