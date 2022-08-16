Порошенко сообщил о поставке «самых крутых» беспилотников для ВСУ

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пётр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем Telegram-канале о долгосрочном контракте на закупку «самых крутых» беспилотников для ВСУ. По его словам, он договорился о поставке крупной партии БПЛА во время рабочей поездки по странам Европы. Однако Порошенко не стал раскрывать производителя и страну, в которой их изготавливают.

Мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников. <...> Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар был максимально эффективен, — написал экс-президент Украины.

Он добавил, что компания с 2014 года сотрудничает с Киевом и «является большим патриотом Украины».

Ранее стало известно, что предприятие по производству ударных беспилотников Bayraktar может начать работу на Украине уже в 2023 году. По словам представителя Киева в Анкаре Василия Боднара, компания Baykar начинает подготовительные работы, «однако есть нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором подрядчика».

Тем временем дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO представила образец беспилотника квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Дрон успешно прошел все испытания. Новинку продемонстрировали в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2022», который стартовал в Кубинке 15 августа.