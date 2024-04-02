Петр Порошенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине, об этом политик рассказал каналу Al Jazeera. Политик добавил, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях.
Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да, — сказал он.
Кроме того, Порошенко объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Такой вариант развития событий он рассматривает в случае вступления Украины в ЕС.
До этого Порошенко известил, что Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ. В ходе заседания Верховной рады он заявил, что депутаты «оторвались от земли» и не учитывают острые вопросы при составлении повестки.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин резюмировал в беседе NEWS.ru, что Запад может поменять президента Украины Владимира Зеленского на «шоколадного папу» и бывшего лидера страны Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий уверен, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».