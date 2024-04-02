Порошенко решил баллотироваться в президенты Украины Порошенко решил выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах на Украине

Петр Порошенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине, об этом политик рассказал каналу Al Jazeera. Политик добавил, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях.

Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да, — сказал он.

Кроме того, Порошенко объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Такой вариант развития событий он рассматривает в случае вступления Украины в ЕС.

До этого Порошенко известил, что Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ. В ходе заседания Верховной рады он заявил, что депутаты «оторвались от земли» и не учитывают острые вопросы при составлении повестки.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин резюмировал в беседе NEWS.ru, что Запад может поменять президента Украины Владимира Зеленского на «шоколадного папу» и бывшего лидера страны Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий уверен, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».