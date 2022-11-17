Порошенко рассказал пранкерам об истинной цели Минских соглашений Экс-лидер Украины Порошенко: Минские соглашения помогли выиграть время на развитие ВСУ

Фото: t.me/PresidentPoroshenko

Петр Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Минские соглашения ему нужны были для того, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. По его словам, он не ставил перед собой цели исполнить соглашения. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Минские соглашения были нужны мне, чтобы получить как минимум четыре с половиной года на формирование украинских вооруженных сил, строительство украинской экономики и обучение украинских военных вместе с НАТО, — сказал Порошенко.

В том же разговоре Порошенко отметил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев. По его мнению, у Украины «определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США».

Кроме того, политик заявил о доминировании России, сравнивая военные потенциалы Москвы и Киева. По его словам, у России в десять раз больше артиллерии и в 30 раз больше боеприпасов. Порошенко подчеркнул, что в авиации у россиян «значительное превосходство».

Нам надо сделать все, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолеты F-16 и A-10, чтобы уравновесить наступательный потенциал России. Нам нечем защищать войска от ударов с воздуха. Нам надо запустить ленд-лиз, — добавил Порошенко.

Вдобавок он пожаловался пранкерам на уголовные дела, которыми президент Украины Владимир Зеленский «атакует» его, в том числе по обвинению в государственной измене.

И, к сожалению, он продолжает эту игру сейчас. Это что-то совершенно иррациональное, этого никто не может объяснить, - отметил политик.

Ранее стало известно, что Верховный суд Украины отклонил иск Порошенко к Зеленскому. В своем обращении Порошенко требовал обнародовать доказательства утверждения оппонента о том, что бывший украинский лидер якобы причастен к деловым операциям с ДНР и ЛНР, в которых обвиняется украинский олигарх и политический деятель Виктор Медведчук.

По информации Порошенко, Зеленский заявил о наличии у СБУ информации о связи Порошенко и Медведчука в интервью от 24 июня 2021 года.