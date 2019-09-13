https://static.news.ru/photo/4f5618da-d628-11e9-8850-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины спрашивали экс-президента страны Петра Порошенко о моряках, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом политик сообщил своим подписчикам в соцсети.

В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива. Им недостаточно решения Международного трибунала, признавшего правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом, украинским Азовским морем, побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую оборону, — написал Порошенко в Twitter .

У ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, що визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою, українським Азовським морем, узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 сентября 2019 г.

Также политик сообщил, что передал следователям свои письменные показания.

Кроме этого, Порошенко рассказал следователям о приватизации «Приватбанка», являвшейся, по его мнению, «элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег». Это, по его словам, проводилось «в интересах 20 млн вкладчиков».

Как писал News.ru, 10 сентября бывший лидер Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в ГБР. Адвокат политика Игорь Головань отметил, что ведомство по какой-то причине не учитывает календарь пленарных заседаний парламента.

В прошлый раз он не явился на допрос 6 сентября, так как ему несвоевременно вручили повестку.