https://static.news.ru/photo/5002a1fc-5f96-11ea-9e53-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Mikhail Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) закрыть одно из уголовных дел, возбуждённых против него.

Об этом заявил утром 6 марта перед входом в здание ГБР, передаёт ТАСС.

Только что мы получили решение суда, обязывающее ГБР закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда, — сказал Порошенко.

Бывший украинский лидер также сообщил, что суд обязал бюро начать расследование против депутата Верховной рады Александра Дубинского, который выступил инициатором этого дела. Ему вменяют «заведомо ложное сообщение о преступлении».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко подошёл к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы поговорить.