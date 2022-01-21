Порошенко призвал Зеленского к объединению

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского к объединению. При этом он подчеркнул, что друзьями они не станут. Своё заявление Порошенко сделал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Зеленский точно не будет моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление. И я никого не хочу пугать, чтобы спасти Украину, поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она, когда объединённая, — заявил политик.

По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания СНБО, этот орган превратился просто в инструмент пиара. Политик призвал собрать внеочередное заседание Верховной рады и принять государственный бюджет с целью перераспределения средств для накопления стратегических резервов.

В минувшую среду, 19 января, суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательств по делу о государственной измене. Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать пределы столицы и области без разрешения следователя.

Порошенко пообещал обжаловать решение суда, поскольку оно может помешать ему вести политдеятельность. В свою очередь офис генерального прокурора Украины обжаловал решение об отказе в аресте Порошенко.