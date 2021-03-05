Порошенко призвал Зеленского откреститься от олигарха Коломойского

Пятый президент Украины Пётр Порошенко поддержал санкции Госдепартамента США против украинского олигарха Игоря Коломойского. Политик напомнил, что нынешний глава страны Владимир Зеленский пользовался поддержкой бизнесмена, который помог ему прийти к власти, но теперь украинскому лидеру следует откреститься от Коломойского.
Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнёрство времён «Квартала 95». Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам. Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку, — написал Порошенко в Facebook.
Кроме Коломойского под санкции попали его супруга, дочь и сын. Им запрещён въезд на территорию США, те активы, которые у бизнесмена есть в Штатах, будут заморожены.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года Минюст США анонсировал конфискацию ещё одного объекта, которые принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнёру Геннадию Боголюбова. В американском ведомстве подчеркнули, что партнёры бизнесмена создали в Майами сеть организаций для отмывания и инвестиций украденных средств.