Порошенко призвал украинскую оппозицию объединиться

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал к объединению демократической оппозиции на Украине в условиях эскалации напряжённости отношений с Россией, переговоры по этому вопросу уже проводятся. Сообщается также, что политик сегодня, 17 января, вернулся в Киев с тем, чтобы явиться в Печерский районный суд, куда его вызвали для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Владелец кондитерской корпорации «Рошен» заявил в интервью изданию «Левый берег», что не боится ареста, так как уверен в своей правоте и чувствует поддержку народа Украины.

Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов (глава штаба партии Порошенко «Европейская солидарность»), как мне известно, ведёт очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию, — добавил он.

Накануне пресс-служба Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков объяснил, почему действующий президент Украины Владимир Зеленский в любом случае проиграет от возвращения своего предшественника — Петра Порошенко. Он подчеркнул, что Зеленский делает из Порошенко «страдальца» и «накручивает ему рейтинг». Сенатор отметил, что если руководитель государства «решится» арестовать прилетевшего из Варшавы политика, то сторонники Порошенко «мобилизуются для освобождения своего лидера».