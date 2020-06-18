Порошенко пришёл в суд для избрания меры пресечения

https://static.news.ru/photo/8881e56c-b165-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева. Арбитраж выберет мерою пресечения политику по запросу прокуратуры.

Изначально предполагалось, что политик пропустит это заседание из-за смерти своего отца Алексея Порошенко. Однако экс-глава государства пришёл и выступил на митинге, передаёт РИА Новости. Он назвал процесс судилищем.

Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идёт в суд, где стопроцентно их (власти — NEWS.ru.) прокуроры требуют ареста, — подчеркнул он.

Политик отметил, что последние три дня и три ночи оказались очень сложными для него. Как писал NEWS.ru, Алексей Порошенко скончался 16 июня на 85-м году жизни. Предположительно, у него произошёл инсульт. Дата похорон и место прощания с украинским политическим деятелем пока не объявлены. В 2009 году Алексей Порошенко получил звание Героя Украины. Он долгое время был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

Порошенко официально объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе Службы внешней разведки. Он подозревается в предоставлении «заведомо незаконного приказа», побудившего действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.