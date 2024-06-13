Порошенко предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе Порошенко: Украину зимой ждет энергетическая катастрофа

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Положение Украины в сфере энергетики близко к катастрофическому, передает YouTube-канал «Прямой» слова бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, если не принять срочных мер, зимой украинцам следует ждать коллапса.

Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе, — отметил политик.

С наступлением холодов отопление у жителей страны будет всего лишь четыре часа в сутки, поэтому трубы начнут замерзать, обратил внимание Порошенко. Проблемы в энергетической сфере также спровоцируют массовый исход граждан с Украины, констатировал он.

Ранее украинские СМИ писали, что энергетику страны ждет катастрофа еще до начала отопительного сезона. Причиной этому являются темпы атаки со стороны российской армии, уточнили журналисты. При этом ситуация, сложившаяся в энергосистеме, влияет на все отрасли экономики, признали на Украине.

До этого украинское Министерство энергетики объявило, что в часы вечернего пика потребления электричества правительство было вынуждено обращаться за помощью к Польше и Румынии. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, добавили в ведомстве.