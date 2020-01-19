https://static.news.ru/photo/025f16bc-3aaa-11ea-94e1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Петро Порошенко/facebook.com

Врагов Украины можно выгнать из страны с помощью святой «иорданской воды», считает экс-президент соседнего государства Пётр Порошенко. Таким образом политик поздравил соотечественников с Крещением.

Пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесёт нам долгожданный справедливый мир, — написал бывший глава государства на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан в этот день существует традиция крещенских купаний, в российских широтах, как правило, в прорубях-иорданях. Однако в этом году тёплая зима внесла коррективы в традиционный обряд — в отсутствие льда проруби не потребовались.

Воды всех четырёх океанов планеты в крещенскую ночь освятят священнослужители Русской православной церкви. Таким образом, они последуют древней православной традиции — освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоёмах.

Тихий океан освятят трижды — на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик Японского моря в Приморье и в бухте Гертнера Охотского моря в Магаданской области, писал NEWS.ru.