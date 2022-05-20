Порошенко предложил перекрыть нефтепровод из России в Европу Порошенко предложил перекрыть связывающий Россию и Европу нефтепровод «Дружба»

Пётр Порошенко / Фото Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в страны Европы. В статье для издания Politico он призвал к эмбарго на российскую нефть. По его словам, перекрытие нефтепровода «Дружба», который «остаётся символом российского империализма», может стать первым шагом.

Не было бы большего признака единства и солидарности, а также энергетической устойчивости перед лицом агрессии, чем перекрытие трубопровода «Дружба» и ограничение рычагов влияния Кремля на Европу прямо сейчас, — написал Порошенко.

Бывший президент Украины отметил, что этот шаг послал бы президенту России Владимиру Путину мощный сигнал о том, что после начала военной операции больше не может быть «обычного бизнеса».

Также он указал, что недостаточно просто запретить танкерам под российским флагом заходить в западные порты, нужно применять более строгий контроль за происхождением нефти, которая транспортируется в Европу и другие западные страны.

Нефтепровод «Дружба» берёт своё начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Западные страны пытаются ограничить доходы России от продажи энергоносителей с начала военной операции на Украине. В пятом пакете санкций Евросоюз ввёл эмбарго на российский уголь. Кроме того, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в шестой пакет санкций должно войти эмбарго на российскую нефть.

Планировалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако страны ЕС никак не могут согласовать новые санкционные меры против России, в частности из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.