Порошенко попытался выехать из Украины в Польшу Погранслужба Украины: Порошенко попытался выехать из Украины в Польшу

Бывший президент Украины Пётр Порошенко / Фото poroshenko.petro/ vk.com/ Global Look Press

Экс-президент Украины попытался выехать из страны Польшу. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской погранслужбы. По данным ведомства, политик отправился за убеж на личном автомобиле.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover, — говорится в сообщении.

На Украине Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Порошенко утверждал, что против него открыты 130 уголовных дел, однако около 40 из них уже закрыли.

Ранее Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в страны Европы. В статье для издания Politico он призвал к эмбарго на российскую нефть. По его словам, перекрытие нефтепровода «Дружба», который «остаётся символом российского империализма», может стать первым шагом.