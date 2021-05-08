Порошенко попросил США поскорее устроить встречу Зеленского и Байдена

https://static.news.ru/photo/c4ec6c38-b0d4-11eb-ad2f-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: petroporoshenko/facebook.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к госсекретарю Соединённых Штатов Энтони Блинкену с просьбой как можно скорее организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Как рассказал экс-президент Украины, переговоры необходимо провести ещё до того, как Байден встретится с Владимиром Путиным.

Я хочу подчеркнуть, что в своём личном послании, которое я передал государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее или встретиться с ним в Европе желательно до встречи Байдена с Путиным, — цитирует Порошенко пресс-служба.

Экс-президент также надеется на то, что Украину пригласят на саммит НАТО в июне. По мнению Порошенко, если Зеленский не получит приглашения, это будет «провалом неэффективного непрофессионального руководства страны».

Ранее специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что Украина сейчас находится в затруднительном положении. По его словам, Зеленскому нелегко, ведь «на его шее ботинок России».