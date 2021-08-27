Порошенко пообещал, что Украина не вернётся к «колониальному статусу»

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что страна не вернётся к «колониальному статусу». По его словам, этого не произойдёт после того, как Украина присоединится к НАТО и ЕС. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

По словам политика, после вступления Украины в НАТО и ЕС власти получат «серьёзные гарантии безопасности и территориальной целостности», так как «российский агрессор» якобы хочет «уничтожить всё украинское».

Экс-президент Украины считает, что Москва отрицает право Киева на отдельное существование.

Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдём только тогда, когда Украина вступит в Европейский союз и НАТО, — подчеркнул Порошенко.

При этом он признал, что у страны есть проблемы. Например, желание Украины быстро и просто решить внутренние проблемы.

Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка, — подытожил политик.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский похвалился тремя главными достижениями на посту главы Украины. Первое достижение — это независимость страны, которой Украина точно вот-вот достигнет. Вторым достижением президент назвал развитие инфраструктуры страны, а третьим — наличие у страны «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».