https://static.news.ru/photo/9bce6172-597c-11ea-9152-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-глава Украины Пётр Порошенко сам придёт на беседу к следователям в Главное бюро расследований (ГБР), хотя суд постановил насильно привести политика на допрос.

Бывший лидер не явился на прошлый разговор в ГБР. Его юрист объяснил это тем, что клиент находился за границей.

Подчёркиваю, завтра (28 февраля. — NEWS.ru) я приду на допрос сам, несмотря на то что эти преследования политически мотивированы, — сообщил Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ГБР подозревает бывшего президента Украины в государственной измене при подписании им Минских соглашений. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сам документ экс-лидер назвал спасительным для страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.

Он подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины. Также Зеленский отметил, что собирается закончить войну в Донбассе, руководствуясь принципами международного права.