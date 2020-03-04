Бывший президент Украины Пётр Порошенко подошёл к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы поговорить.
В президиуме Верховной рады завязалась дискуссия между членами партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность», к последней подключился Порошенко. Он, заметив Зеленского, подошёл к нему. Тема разговора не уточняется,
4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Денис Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.
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