https://static.news.ru/photo/274e0926-5e52-11ea-899e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко и Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко подошёл к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы поговорить.

В президиуме Верховной рады завязалась дискуссия между членами партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность», к последней подключился Порошенко. Он, заметив Зеленского, подошёл к нему. Тема разговора не уточняется, передаёт РИА Новости.

4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Денис Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.