https://static.news.ru/photo/37f721fc-7228-11e9-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко передал часть активов своему сыну Алексею.

Экс-президент Украины вышел из основателей агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро», говорится в Едином госреестре компаний. Алексей Порошенко получил контроль над ней через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

Кроме того, наследник Порошенко стал бенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда других компаний, передаёт Liga.net .

Ранее NEWS.ru писал о том, что все акции Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал Порошенко, перейдут в собственность России.