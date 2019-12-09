Бывший украинский лидер Пётр Порошенко передал часть активов своему сыну Алексею.
Экс-президент Украины вышел из основателей агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро», говорится в Едином госреестре компаний. Алексей Порошенко получил контроль над ней через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.
Кроме того, наследник Порошенко стал бенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда других компаний, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что все акции Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал Порошенко, перейдут в собственность России.
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