https://static.news.ru/photo/2264a566-379f-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко и Владимир Зеленский Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен стать главным оппозиционером страны. Однако это связано не с политическими амбициями, а со страхом угодить в тюрьму, заявил один из его бывших соратников.

Сейчас политик целенаправленно работает на электорат как своей партии, так и других движений.

Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, — цитирует неназванного инсайдера «Украинская правда».

Если стратегия будет удачной, Порошенко попытается выйти и на международную арену. Программа минимум – не оказаться в тюрьме, пояснил источник.

Экс-глава государства полагает, что окружение действующего лидера страны попытается посадить, когда электоральная поддержка власти начнёт падать.

Ранее, как писал NEWS.ru, в партии Порошенко «Европейская солидарность» обвинили президента Украины Владимира Зеленского в трусости, некомпетентности и безответственности из-за отсутствия реакции после катастрофы самолёта Boeing в Иране.