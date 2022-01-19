Порошенко обжалует решение суда об избрании меры пресечения

Экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен обжаловать избранную ему Печерским судом Киева меру пресечения по делу о госизмене. По его словам, оно препятствует внутриполитической работе, передаёт РИА Новости.

Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Его обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за пределы Украины.

После заседания суда экс-президент заявил, что победу праздновать рано. Он призвал своих сторонников действовать ответственно, поскольку «нужно спасать Украину». Он также предостерёг нынешнего президента страны Владимира Зеленского о том, что ему грозит «судьба превращения в Януковича».

После избрания меры пресечения Порошенко спел гимн Украины. Супруга, адвокат Илья Новиков и другие присутствовавшие поддержали его.

В отношении Порошенко рассматривалось уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины. Прокуратура просила заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере около $35,7 млн.

Ранее сообщалось, что у здания суда произошли столкновения между сторонниками Порошенко и полицией. По некоторым данным, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.