https://static.news.ru/photo/398e4ab6-c7f7-11e9-bcf6-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на государство совершается большое число информационных атак, в том числе со стороны России.

По его словам, целью этих действий являются армия, церковь и язык, передаёт телеканал « Украина ».

При отмене военных парадов солдаты становятся менее защищёнными, уверен политик.

Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины — единственной церкви украинской, — подчеркнул он.

Кроме того, власти говорят об отмене закона о языке и квот, а также планируют ввести второй государственный язык в нескольких регионах, отметил Порошенко.

Это будет иметь разрушительные последствия для государства, — заключил он.

Как писал News.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон, по которому единственным государственным языком провозглашён украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним президентом Петром Порошенко.