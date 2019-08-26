Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на государство совершается большое число информационных атак, в том числе со стороны России.
По его словам, целью этих действий являются армия, церковь и язык, передаёт телеканал «
При отмене военных парадов солдаты становятся менее защищёнными, уверен политик.
Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины — единственной церкви украинской, — подчеркнул он.
Кроме того, власти говорят об отмене закона о языке и квот, а также планируют ввести второй государственный язык в нескольких регионах, отметил Порошенко.
Это будет иметь разрушительные последствия для государства, — заключил он.
Как писал News.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон, по которому единственным государственным языком провозглашён украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним президентом Петром Порошенко.