https://static.news.ru/photo/8ce28e1c-d651-11e9-a90d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Комиссия, не проработавшая и года, безупречно провела две избирательные кампании. Однако мотивы решения следует всё же искать не в прошлом, а в будущем, — написал в Facebook бывший руководитель страны.

Беспокойство у Порошенко вызывает то, что выборы на неподконтрольных территориях могут состояться «без выполнения безопасности компонента Минских соглашений на российских условиях».

Ранее News.ru писал, что комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти обратился к парламенту с предложением рассмотреть представление главы государства Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома. Решение одобрили 16 депутатов, двое выступили против, ещё семь политиков воздержались от голосования.

Новый состав ЦИК назначили в сентябре 2018 года, в него вошли 17 членов со сроком полномочий в семь лет. Список кандидатов в ЦИК подают политические фракции и группы, имеющие представительство в Раде на момент их назначения. Таким образом, сейчас в комиссии нет представителей от правящей партии «Слуга народа».