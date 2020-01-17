https://static.news.ru/photo/5739067a-39ec-11ea-8d20-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Государственное бюро расследований может организовать принудительный привод экс-президента Украины Петра Порошенко, если он и дальше будет игнорировать требования сотрудников правоохранительных органов.

Бывший глава государства давал личные обещания явиться на допрос в ГБР, но не пришёл ни 16, ни 17 января. Правоохранители пытались вручить повестки, остановив кортеж Порошенко и проникнув в здание Верховной рады.

После этого и было публично объявлено о вызове его на допрос. Также было сделано предупреждение о принудительном приводе, — передаёт портал Strana.ua со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

Порошенко хотят допросить в качестве свидетеля по ряду уголовных дел.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос по делу об уклонении от налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых он может оказаться в тюрьме уже в ближайшее время.