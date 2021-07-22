Порошенко испугался сделки по «Северному потоку — 2»

Новым вызовом для Киева назвал соглашение Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он также отметил, что страну в нынешней ситуации «берут в железные тиски». Свою позицию он изложил на странице в социальной сети Facebook.

Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам «Северный поток — 2», теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить еще и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей, — написал Порошенко.

Он отметил, что Украину «берут в железные тиски со всех сторон», принуждая принять американо-германскую договорённость без каких-либо гарантий.

Это мы все уже проходили и больше не верим, — подчеркнул экс-президент.

Также Порошенко зявил, что «Северный поток — 2» является угрозой для Украины, Европы и всего трансатлантического сообщества, однако в Берлине и Вашингтоне об этом «подзабыли». При этом политик не стал никого ни в чем обвинять, отметив, что для властей страны пришло время продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца.

Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.