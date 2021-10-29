Порошенко испугался «русского реванша»

Бывший президент Украины, ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил о том, что он опасается «энергетического реванша России». Своими опасениями политик поделился на странице в социальной сети Facebook.

Порошенко, в частности, рассказал, что на встрече с главой делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Восточного партнёрства» Андрюсом Кубилюсом обсудили координацию усилий для недопущения энергетического реванша Кремля.

Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это «зимой русского реванша», — отметил депутат.

Также он рассказал, что Россия «всегда шантажировала Украину, пока Киев при Порошенко не перестал напрямую закупать газ у Москвы.

По словам политика, в беседе с Кубилюсом он также акцентировал внимание на укреплении международной солидарности против «росийской агрессии».

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком. Её члены считают, что организовал её действующий глава государства Владимир Зеленский.