Порошенко исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине

Экс-президента Украины Петра Порошенко исключили из списка лиц, находящихся в розыске. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД. Ранее его анкета фигурировала в соответствующем разделе с указанием, что он является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования.

Соответствующая информационная система, сообщившая, что Порошенко находится в розыске, сработала утром в понедельник, 17 января, когда Порошенко проходил пограничный контроль в киевском аэропорту Жуляны. Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали об этом представителей Госбюро расследований (ГБР) и временно изъяли у экс-президента паспорт. Порошенко счёл это запретом на въезд в страну. Как сообщили в ГБР , после выяснения всех обстоятельств паспорт вернули владельцу.

Ранее стало известно, что имя Порошенко появилось в базе розыска МВД Украины. Датой исчезновения указывалось 24 декабря 2021 года, когда судья решил задержать политика для привода в суд.

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Обвинение просит арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен ($35,8 млн).

Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.