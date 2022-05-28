Порошенко дважды за сутки не дали покинуть Украину Порошенко второй раз за сутки не смог выехать с Украины в Польшу

Пётр Порошенко / Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего президента Украины Петра Порошенко второй раз за сутки не выпустили с Украины, передаёт украинское издание «Страна». Машину бывшего лидера страны остановили сотрудники патрульной службы на пропускном пункте «Рава-Русская». В партии Порошенко заявили, что сотрудники патруля говорили о «поддельном или отмененном распоряжении».

До этого, прошлым вечером, на этом же пропускном пункте Порошенко не дали покинуть Украину из-за того, что патрульные не смогли считать QR-код, разрешающий пересечь границу.

В этот раз автомобиль, в котором находился Порошенко, выехал на встречную полосу для обгона пробки и впоследствии был остановлен.

Партия «Европейская солидарность» опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что её главе Петру Порошенко воспрепятствовали в пересечении украинско-польской границы для участия в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе. Там подчеркнули, что политик направлялся туда как официальный член делегации, имея при себе разрешение от председателя Верховной рады.

Пограничники в пункте пересечения «Рава-Русская» несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», — говорится в сообщении.

Экс-президент Украины попытался выехать из страны Польшу, сообщили ранее в Telegram-канале украинской погранслужбы. По данным ведомства, политик отправился за рубеж на личном автомобиле. На Украине Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Порошенко утверждал, что против него открыты 130 уголовных дел, однако около 40 из них уже закрыли.