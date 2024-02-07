Порошенко дал едкий политический совет Зеленскому насчет Залужного Порошенко посоветовал Зеленскому оставить Залужного в покое

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рекомендовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому оставить в покое главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Политик также предложил действующему президенту при перезагрузке власти «начать с себя» и провести чистку в своей команде.

Начните с себя, а от Валерия Залужного отцепитесь! — заявил он, выступая в Верховной раде.

По словам Порошенко, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его на технократическое правительство. Предшественник Зеленского считает, что стоит пригласить лидеров парламентских фракций для обсуждения шагов по укреплению обороноспособности государства.

7 февраля стало известно, что расследование по «угольному делу» в отношении Порошенко завершено. В скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене.