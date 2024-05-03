PornHub стал спонсором украинской армии Рада: компания-владелец PornHub зарегистрировалась плательщиком НДС на Украине

Фото: МО Украины

Владелец платформы PornHub, компания Ethical Capital Partners, зарегистрировалась плательщиком НДС на Украине в качестве поставщика электронных услуг, сообщил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, теперь правительство сможет контролировать «добросовестную оплату налогов» сервисом.

Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только от OnlyFans, — говорится в сообщении.

Ранее украинские власти оштрафовали платформу PornHub за отказ зарегистрировать бизнес в республике и тем самым оплачивать налоги в пользу ВСУ. Отмечалось, что компании присудили штраф в размере $5,5 тысячи. Киев ввел «налог на Google» и получаемые деньги направляются на нужды украинской армии.

До этого депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский назвал абсурдным преследование людей, выкладывающих видео и фото на сервисе OnlyFans. По данным правозащитной организации BRDO, которая вместе с парламентариями работала над законопроектом, каждый год украинские власти заводят более тысячи дел в отношении людей, которые выложили свои личные видео на сервисе.