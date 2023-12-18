PornHub не удовлетворил нужды ВСУ и получил штраф Депутат Рады Гетманцев: Киев оштрафовал PornHub за неуплату средств на нужды ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские власти оштрафовали платформу PornHub за отказ зарегистрировать бизнес в республике и тем самым оплачивать налоги в пользу ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что компании присудили штраф в размере $5,5 тысячи.

Гетманцев напомнил, что Киев ввел «налог на Google» и получаемые деньги направляются на нужды украинской армии. По его словам, Украина занимает 14-е место по просмотрам контента PornHub. В качестве примера депутат привел сервис OnlyFans. Он подчеркнул, что благодаря его деятельности Украина с начала 2023 года получила $944 тысячи.

Ранее сообщалось, что группа депутатов украинского парламента во главе с Ярославом Железняком намеревалась внести на рассмотрение законопроект, декриминализующий порнографию. Они, в частности, предлагали пересмотреть вопросы лишения свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью распространения, а также за их изготовление и хранение.

Как заявил депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, абсурдным является преследование людей, выкладывающих видео и фото на сервисе OnlyFans. По данным правозащитной организации BRDO, которая вместе с парламентариями работала над законопроектом, каждый год украинские власти заводят более тысячи дел в отношении людей, которые выложили свои личные видео в ОnlyFans. В то же время чиновники отчитываются, сколько миллионов сервис вносит в бюджет страны.