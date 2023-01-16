«Пора в отставку»: депутаты Рады собирают подписи за увольнение Арестовича Депутат Рады Украины Гончаренко объявил о сборе подписей за увольнение Арестовича

Фото: wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0

Алексей Арестович

Депутаты Верховной рады Украины устроили сбор подписей с требованием об увольнении советника главы Офиса президента страны Алексея Арестовича, об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его мнению, риторика Арестовича не соотносится с позицией Киева, а его слова о работе украинского ПВО по жилому в Днепре можно приравнять к госизмене.

Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. <...> Арестович должен уйти. Фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой. Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — то, что отвечает критериям государственной измены, — заявил Гончаренко.

Ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре вечером 14 января. По данным местных властей, погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще 75 человека, включая 14 детей, получили ранения. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной стала работа украинских средств ПВО — они сбили летевшую над городом ракету, а та упала на один из подъездов дома и взорвалась. В ВВС Украины при этом подчеркнули, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в дом. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету.