Пора решать: власти Польши выдвинули России ультиматум

России пора определиться по поводу дальнейших взаимоотношений со странами Европы и прекратить «исследовать границы дозволенного». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его «ультиматум» публикует газета la Repubblica.

По мнению польского премьера, Москва неизменно «исследует границы дозволенного» и жаждет разделить Европу.

Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы, — заявил Моравецкий.

Политик считает, что в случае, если Запад даст согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2», тем самым он покажет свою слабость. По словам Моравецкого, газопровод призван стать символом и инструментом господства РФ над Ценнтрально-Восточной Европой.

Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии к противостоянию против запуска газопровода «Северный поток — 2». Ожидается, что Олаф Шольц посетит Варшаву в воскресенье, 12 декабря.

При этом заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что зима в Западной Европе может стать очень тяжёлой, поскольку газовые хранилища заполнены на рекордно низком уровне. Предполагаемого же объёма газа, который «Газпром» закачает в подземные хранилища, недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Он уточнил, что решить проблему можно было бы за счёт дополнительных поставок газа из России.