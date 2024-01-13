Попытка отправить флот в Красное море раскрыла неудобную проблему Британии DT: Британия не смогла отправить авианосец в Красное море из-за нехватки моряков

Фото: NATO/ZUMAPRESS/Global Look Press

RFA Fort Victoria

Власти Великобритании оказались не в состоянии отправить в Красное море свои авианосцы, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, причиной тому стала нехватка моряков: командованию не удалось собрать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, необходимого для дальних походов авианосцев.

RFA Fort Victoria — единственный надежный корабль поддержки, способный обеспечить авианосец необходимым количеством боеприпасов, запасного оборудования и продовольствия, необходимых для полного развертывания, не может выйти в море из-за нехватки моряков, — сказано в статье.

В то же время издание подчеркивает, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, что в случае острой необходимости Fort Victoriа заменят другим кораблем. В частности, вместо него могут задействовать одно из судов стран-союзников.

Ранее уже сообщалось, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов. Как заявлял командующий ВВС США Алекс Гриневич, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.