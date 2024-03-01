Популярное итальянское блюдо может исчезнуть из-за изменения климата The Guardian: засуха в Италии угрожает исчезновением сортов риса для ризотто

Фото: Torsten Schon/imageBROKER.com/Global Look Press

Засуха, обрушившаяся на долину реки По в Италии, угрожает исчезновением уникальных сортов риса карнароли и арборио, из которых готовят ризотто, пишет The Guardian. По данным издания, фермеры отчаянно пытаются исправить ситуацию, однако в прошлом году после очистки только 38% урожая карнароли оказались пригодными для продажи.

Из-за продолжительной засухи производство карнароли в 2022 году сократилось на 50%, что поставило под угрозу уникальный сорт риса, — сказано в публикации.

Именно тогда долина По столкнулась с самой сильной за 200 лет засухой. Как следствие, Италия потеряла 26 тысяч гектаров рисовых полей, о чем свидетельствуют данные национального управления по рисоводству. В таких условиях рисоводы пытаются выйти из кризиса путем диверсификации посевов. Внимание уделяется, среди прочего, кукурузе, которая требует меньше воды. Однако такой подход грозит исчезновением сортов риса, которые ранее выращивались в регионе.

Ранее уже сообщалось, что исследование древнего вида морских губок позволило ученым сделать выводы о том, что температура Земли с начала промышленной революции повысилась на 1,7 °C. Речь идет о губках Ceratoporella nicholsoni, которые способны жить столетиями. Их особенность заключается в накоплении стронция и кальция, причем объемы элементов напрямую зависят от температуры воды.